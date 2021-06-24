Обзор газеты «Вятский край» за 25 июня 2021 года

Дочери главного представителя КПРФ в нашей области Сергея Мамаева не удалось узаконить самовольную реконструкцию здания в Советске. Эта новость открывает пятничный номер «Вятского края».

Началось формирование нового состава региональной Общественной палаты. Решение об этом было принято на пленарном заседании Законодательного собрания области. Однако, к деятельности этого органа у депутатов возникли вопросы. Об этом пишет корреспондент «ВК» Иван Трофимов.

Рубрика «Страна советов» объяснит, почему загораются смартфоны и «убегает» молоко, а также как этого избежать. Но в ней есть и другие полезные советы.

О путешествиях в Антирктиду и на Северный полюс рассказывает в интервью полярник Артур Чубаркин. Выставка, посвященная его странствиям, открылась в областном краеведческом музее.

Кировская всадница стала абсолютной чемпионкой на окружных соревнованиях по конным видам спорта. Об этом и других достижениях вятских спортсменов рассказывает специализированная рубрика газеты.

Как связаны между собой космос и искусство говорится в репортаже с выставки «Сфера», на которой побывал корреспондент «ВК» А. Вяткин. Он называется «Сфера нашей души» и завершает пятничный номер.