Обзор газеты «Вятский край» за 25 декабря 2020 года

24 декабря 2020 32 0
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Кировские депутаты сделали подарок горожанам к Новому году: приняли бюджет и генплан. Какие перспективы ждут жителей областного центра? Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Кировской городской думе — 25 лет. Как зарождался вятский парламентаризм? Что беспокоило людей? О том — в публикации «Какие наши годы!».

 

Туристско-информационный центр Кировской области стал одним из победителей Национальной премии и получил Гран-при.

 

На вокзале ст. Киров ГЖД проведена очередная комплексная дезинфекция. Как обеспечивается безопасное пребывание пассажиров на вокзале?

 

«Владимир Пиль — хороший специалист и счастливый человек» - так называется материал о лучшем по профессии — рабочем участка капремонта энергомеханического управления завода «Сельмаш».

 

В Детском космическом центре открылась выставка о том, как покорители Вселенной-космонавты отмечают Новый год на орбите, какие подарки получают с Земли.

 

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