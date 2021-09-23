Обзор газеты «Вятский край» за 24 сентября 2021 года
Выборы признаны состоявшимися. Кто из вятских прошел в Госдуму? А кто станет представлять интересы кировчан в областном Заксобрании? Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».
Программу переселения граждан из аварийного жилья обещают ускорить. Подробнее — в публикации «Для кого и 21 век «каменный».
Какими услугами пользуются жители области? Все секреты раскрывает Росстат.
Вятский художественный музей представил еще одну грань творческой жизни региона. На этот раз — медальную.
Чиновники из областного министерства охраны окружающей среды определили приоритеты на отстрел.
Завершился всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный России». В первую десятку лучших вошел огнеборец из Советска Роман Гребнев.
В номере «ВК» - подборка спортивных новостей, криминальные происшествия и много другой полезной информации.
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