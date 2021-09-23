Обзор газеты «Вятский край» за 24 сентября 2021 года

23 сентября 2021 26 0
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Выборы признаны состоявшимися. Кто из вятских прошел в Госдуму? А кто станет представлять интересы кировчан в областном Заксобрании? Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

 

Программу переселения граждан из аварийного жилья обещают ускорить. Подробнее — в публикации «Для кого и 21 век «каменный».

 

Какими услугами пользуются жители области? Все секреты раскрывает Росстат.

 

Вятский художественный музей представил еще одну грань творческой жизни региона. На этот раз — медальную.

 

Чиновники из областного министерства охраны окружающей среды определили приоритеты на отстрел.

 

Завершился всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный России». В первую десятку лучших вошел огнеборец из Советска Роман Гребнев.

 

В номере «ВК» - подборка спортивных новостей, криминальные происшествия и много другой полезной информации.

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