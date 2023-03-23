Обзор газеты «Вятский край» за 24 марта 2023 года

Что делать, если инвестиции в регион падают? Ответ на этот вопрос - в статье «Битва за копейку». Она открывает пятничный номер «Вятского края».

На молочном рынке турбулентность – падают цены на сырое молоко. Найдут ли выход из ситуации вятские аграрии, в материале «Пейте, дети, молоко…»

«С детьми – в Сочи» - так называется рассказ о туристических достопримечательностях курортного города. Он будет полезен тем, кто уже начал планировать свой летний отдых.

Организация юных инспекторов движения отметила свой юбилей. Репортаж с праздника представил А. Вяткин. Он называется «Юный помощник на дороге».

В Общественной палате обеспокоились загрязнением рек. Пересказ обсуждения озаглавлен «Вся грязь в Вятку?»

В Герценке состоялась встреча с режиссером московского Театра сатиры и актрисой Ларисой Крупиной. Своими впечатлениями от нее поделился Сергей Смолин. Они публикуются под заголовком «Вятский человек на московских подмостках».