Обзор газеты «Вятский край» за 24 марта 2023 года
Что делать, если инвестиции в регион падают? Ответ на этот вопрос - в статье «Битва за копейку». Она открывает пятничный номер «Вятского края».
На молочном рынке турбулентность – падают цены на сырое молоко. Найдут ли выход из ситуации вятские аграрии, в материале «Пейте, дети, молоко…»
«С детьми – в Сочи» - так называется рассказ о туристических достопримечательностях курортного города. Он будет полезен тем, кто уже начал планировать свой летний отдых.
Организация юных инспекторов движения отметила свой юбилей. Репортаж с праздника представил А. Вяткин. Он называется «Юный помощник на дороге».
В Общественной палате обеспокоились загрязнением рек. Пересказ обсуждения озаглавлен «Вся грязь в Вятку?»
В Герценке состоялась встреча с режиссером московского Театра сатиры и актрисой Ларисой Крупиной. Своими впечатлениями от нее поделился Сергей Смолин. Они публикуются под заголовком «Вятский человек на московских подмостках».
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