Обзор газеты «Вятский край» за 24 июля 2020 года

«Уйти нельзя остаться, или Где поставит запятую экс-депутат Госдумы Сергей Доронин?» - этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Будет ли отремонтирована улица, носящая имя Героя Советского Союза Ивана Ивановича Крутикова?

Наконец-то кировские дети облегченно вздохнули: им разрешили отдыхать в оздоровительных лагерях? С каким настроением они отправляются на отдых? И какие ограничения сохраняются для родителей мальчишек и девчонок?

В кировском музее имени А. Грина открылась выставка «Искатели приключений». Кто стремится за мечтой, в неизведанные дали?

Почему на дорогах боятся новичков и «мажоров»? О проблеме подготовки водителей в кировских автошколах говорили на заседании одной из комиссий Общественной палаты Кировской области.

Легенда русского хоккея Сергей Обухов говорит, что вешает коньки на гвоздь и не жалуется на карьеру. Подробнее — в публикации «ВК».

В Белой Холунице в шестой раз встретились мастера работы с металлом из разных регионов России. «Праздник жаркий, праздник звонкий!» - этот репортаж и рассказывает о заметном событии из жизни провинции.