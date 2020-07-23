Обзор газеты «Вятский край» за 24 июля 2020 года

23 июля 2020 61 0
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«Уйти нельзя остаться, или Где поставит запятую экс-депутат Госдумы Сергей Доронин?» - этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Будет ли отремонтирована улица, носящая имя Героя Советского Союза Ивана Ивановича Крутикова?

 

Наконец-то кировские дети облегченно вздохнули: им разрешили отдыхать в оздоровительных лагерях? С каким настроением они отправляются на отдых? И какие ограничения сохраняются для родителей мальчишек и девчонок?

 

В кировском музее имени А. Грина открылась выставка «Искатели приключений». Кто стремится за мечтой, в неизведанные дали?

 

Почему на дорогах боятся новичков и «мажоров»? О проблеме подготовки водителей в кировских автошколах говорили на заседании одной из комиссий Общественной палаты Кировской области.

 

Легенда русского хоккея Сергей Обухов говорит, что вешает коньки на гвоздь и не жалуется на карьеру. Подробнее — в публикации «ВК».

 

В Белой Холунице в шестой раз встретились мастера работы с металлом из разных регионов России. «Праздник жаркий, праздник звонкий!» - этот репортаж и рассказывает о заметном событии из жизни провинции.

 

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