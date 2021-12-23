Обзор газеты «Вятский край» за 24 декабря 2201 года

23 декабря 2021 35 0
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Депутаты Законодательного собрания Кировской области не поддержали объединение «водоканалов». Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

На заводе «Нанолек» в Левинцах дан старт производству «КовиВака». Открытие новой линии — совместный проект этой кампании и центра им. М. Чумакова.

 

На днях 80-летний юбилей отметила 8-я ракетная Мелитопольская Краснознаменная дивизия. Там побывал журналист «ВК» Александр Широков, узнал о планах одного из элитных подразделений ВС России, ее людях и легендарной истории, которая продолжается.

 

«Дороничи» заплатят за загрязнение Чахловицы. Это один из материалов экологической страницы номера.

 

Вятский художественный музей открыл выставку в честь знаменитого оперного певца Александра Ведерникова. На ней наш земляк представлен совершенно иным.

 

В сегодняшнем номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные происшествия и новости из жизни региона.

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