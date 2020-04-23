Обзор газеты «Вятский край» за 24 апреля 2020 года

Кировчане устали от самоизоляции, и штрафы им - не преграда. Этим материалом и открывается сегодняшний номер газеты «Вятский край».

Кировский бизнес-омбудсмен рассказал о проблемах предпринимателей области. Подробнее — в номере «ВК».

В апреле отметил свой юбилей актер Кировского облдрамтеатра Владимир Севостьянов. О своей творческой судьбе, сыгранных ролях, любимых зрителях он рассказывает в интервью «Я там, где всегда хотел быть...».

Почему в списке намеченных к ремонту улиц не значится еще одна — им. Крутикова? А ведь он — Герой Советского Союза…

«ВК» продолжает публикацию материалов к 75-летию Великой Победы. Сегодня - «Я нашла тебя, дядя Петя...» - о том, как спустя десятилетия родственница узнала, где захоронен ее один из близких людей.

Напоминаем, что «ВК» по-прежнему с вами, уважаемые читатели! А приобрести газету можно в отделениях «Почты России».