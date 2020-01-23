Обзор газеты «Вятский край» за 24 января 2020 года
Пятничный номер «Вятского края» начинается с воспоминаний Александра Широкова о начале первой Чеченской войны. Они озаглавлены «Штурм в новогоднюю ночь».
Что такое снюсы и как с ними бороться? Исследование корреспондента «ВК» А. Вяткина. Публикуется под названием «Какая опасность на витрине?»
Новинки законодательства представлены в двух заметках: «Сверхурочные – не в счет» и «Шесть соток налогом не облагаются».
Кировский школьник Михаил Шмаков стал победителем общероссийской Олимпиады по робототехнике. Рассказ о нем – в материале Веры Ануфриевой «Из команды «Космические драконы».
О новости для автовладельцев рассказывается под заголовками «Машина только на одного» и «За руль и без бумажек».
Кировская «Родина» смогла переломить полосу неудач. Об этом и многом другом – на странице «Спорт».
Завершает номер рассказ о выставке заслуженного художника России Дмитрия Сенникова. Он называется «Про кота-мурлыку и алые паруса».
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