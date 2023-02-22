Обзор газеты «Вятский край» за 24-25 февраля 2023 года

Свежие номера газеты «Вятский край» из-за больших выходных выйдут сдвоенными - «Вятский край. Пятница» и «Вятский край. Суббота».

Главная тема — День защитника Отечества. Как его отмечают в современных школах, в отделениях Юнармии, различных ведомствах? Этому посвящен тематический обзор «ВК».

«Наступление на зеленую зону» - этот материал о том, как в Госдуме рассматривают законопроект, который разрешает строительство спортсооружений в лесных и лесопарковых зонах вокруг городов.

Куда поедут туристы в этом году, какие маршруты приготовили в Центре развития туризма Кировской области и в Кировском отделении ГЖД?

Как в области поддержат семьи бойцов СВО?

Областная власть опять вкладывает в аэропорт «Победилово» миллионы рублей. Будет ли от этого экономический эффект?

В Вятском художественном музее открылась выставка вологодского художника Валерия Страхова. Все подробности — в свежих номерах «ВК».