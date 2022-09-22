Обзор газеты «Вятский край» за 23 сентября 2022 года

Самой главной новостью на этой неделе стало объявление в России частичной мобилизации. Кто возглавит ее проведение в Кировской области? С этого начинается пятничный номер «Вятского края».

В Кирове прошел форум «Управдом». О нем рассказывается под заголовком «Чистые подъезды и крыши без снега».

О рекомендациях по обращению с электричеством и важности светоотражателей для пешеходов говорится в материалах на тематической странице «Будь осторожен!»

К 70-летию механического факультета ВятГАТУ представлены воспоминания о бывшем ректоре сельхозинститута Алексее Болотове. Со слов его дочери Ольги и его ученика Виталия Лиханова их записала Вера Ануфриева.

Какие редкие книги хранятся в Герценке? Ответ на этот вопрос публикуется под заголовком «Литера «Б»: запрещено».

Вятские спортсмены заняли призовые места в киберспорте, тхэквандо и дзюдо. Заметки об этом и других спортивных событиях – под рубрикой «Спорт».

В краеведческом музее открылась выставка, посвященная рыбалке. Своими впечатлениями о ней поделился А. Вяткин.