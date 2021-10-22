Обзор газеты «Вятский край" за 23 октября 2021 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается интригующим материалом. Глава города Кирова Елена Ковалева предложила отказаться от депутатов-списочников. О том, чем вызвано это предложение и что оно даст избирателям и идет речь в публикации под заголовком «Во имя близости к избирателю?»

СССР нет уже 30 лет, а многие люди еще продолжают жить в квартирах, которые получили от советской власти. При этом некоторые по разным причинам не хотят их приватизировать. Сегодня такое жилье в муниципальной собственности. Однако кировский муниципалитет самоустранился от обязанностей по его содержанию. Чем это вызвано? Попытка найти ответ на этот вопрос - в статье «И новое не строит, и за старым не следит».

В рамках 26-х Свято-Трифоновских чтений в зале административного корпуса прихода церкви Великомученика и Целителя Пантелеймона состоялся круглый стол «Церковь и армия». О темах, которые на нем обсуждались, о взаимодействии священников с воинскими подразделениями и рассказывается в материале Веры Ануфриевой «После присяги - в Великорецкое».

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка работ о гении русской словесности. О необычной экспозиции художника Игоря Шаймарданова и идет речь в зарисовке Сергея Смолина «Такой разный Пушкин».

Зима не за горами. А вместе с ней нагрянут морозы, как тогда согреться бездомному человеку, где найти приют? В статье «Теплый дом вновь принимает гостей» рассказывается о таком «убежище», пока единственном в Кирове.

В свежем номере также подборки новостей и криминала, тематические страницы « Будьте здоровы!», «Хозяин», «Новости из сети» и занимательный кроссворд.