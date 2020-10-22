Обзор газеты «Вятский край» за 23 октября 2020 года

В Кирове начали тестировать новую вакцину против коронавируса. Сообщение об этом открывает пятничный номер «Вятского края».

По вопросу сокращения числа депутатов областного Законодательного собрания есть разные мнения. Они представлены под заголовками «Кому выгодно, что депутатов станет меньше?» и «Общественная палата: «Лучше меньше, да лучше!»

С тем, какие изменения произошли в связи с эпидемией коронавируса на железной дороге, разбирался Александр Широков. Свои выводы он представил в репортаже «Вагон с «холодным туманом».

Страница «ЗОЖ» расскажет о влиянии на организм контрастного душа, а также даст полезные советы.

Как начался новый отопительный сезон и какие проблемы были на запуске тепла в дома, раскрыто в обзоре «Тепло пошло в дома».

Рубрика «Спорт» познакомит с очередными достижениями кировских спортсменов.

Завершает номер рассказ о нумизматической выставке в областном краеведческом музее под названием «Царский червонец на ладони».