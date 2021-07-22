Обзор газеты «Вятский край» за 23 июля 2021 года

Почему жители д. Ежово Омутнинского района не согласны платить за воду по 2 тысячи рублей в месяц? Это один из материалов сегодняшнего номера газеты «Вятский край».

По нашей области проехала команда блогеров. Каким они увидели Киров?

Федора Ивановича Трещева называли на вятской земле патриархом. Герою Социалистического Труда 21 июля исполнилось 100 лет. «ВК» публикует одно из последних интервью с человеком-легендой, которое он дал газете в июле 2001-го года.

В страничке о здоровом образе жизни — о том, например, полезно ли ходить босиком?

Каким вакцинам от коронавируса доверяют россияне?

В номере также — спортивная подборка, криминальные происшествия и большой кроссворд.