Обзор газеты «Вятский край» за 23 декабря 2022 года

В канун самого любимого праздника в году так хочется, чтобы было как можно больше хороших, добрых новостей. Приятно, что городская администрация впервые за много лет оперативно справилась со снежными заносами. Как это удалось? Об этом и рассказывается в публикации «Невозможное возможно».

Под рубрикой «Взгляд в будущее» идет речь о новой модели обучения студентов педагогического направления в ВятГУ. О сути новой программы и говорится в интервью Веры Ануфриевой «Как учат учителей».

Юбилейный для библиотеки имени Герцена год - 185 лет со дня ее открытия - стал вдвойне юбилейным для самого молодого ее отдела, которому исполнилось 10 лет. О том, чем же занимается Научно-исследовательский центр регионоведения, рассказывает его руководитель Михаил Судовиков в материале «Когда кипит научная работа».

О сотруднике отряда специального назначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области идет речь в очерке Александра Широкова «С мечтой по жизни».

Под рубрикой «Люди и проекты» опубликована зарисовка «Вместо пустыря - каток». Инициативные люди расчистили заросли по берегам Люльченки, сделали прогулочную зону, поставили хоккейную коробку, а в ней залили каток. Новый бесплатный каток на стадионе «Машиностроитель» подарили городу завод «1 мая» и группа компаний «Сельмаш». О том, где еще в Кирове можно бесплатно покататься на коньках в новогодние праздники, и рассказывается в материале.

Величие эпохи определяется величием дел и свершений. Они накладывают отпечаток в том числе и на искусство. Хорошая иллюстрация этому - выставка полотен советских мастеров в Вятском художественном музее, на которой побывал Сергей Смолин. Зарисовка его так и называется «Искусство для народа».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивная страница, кроссворд и «Анекдотец «ВК».