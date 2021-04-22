Обзор газеты «Вятский край» за 23 апреля 2021 года

Пятничный номер «ВК» открывает статья о крупном пожаре на свалке древесных отходов вблизи деревень Караул и Веснины Котельничского района. Многие считают, что причина пожара – поджог.

В канун 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС в Музее воинской славы открылась выставка, посвященная подвигу вятских ликвидаторов. О том, как спасали станцию и весь мир от ядерной «чумы», рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Чернобыль. Трагедия и подвиг».

Комиссия по депутатской этике регионального Заксобрания заслушала доклад председателя Совета политических партий Сергея Рогожкина. Сколько разных партий создано сегодня в Кировской области, чем они занимаются, можно узнать из публикации «Амбиций много, дела нет».

Лет пять назад в российском Минсельхозе взяли курс на развитие сельской кооперации. В статье «Не в деньгах стимул, или Что мешает вятским крестьянам объединяться в кооперативы» журналист Сергей Смолин приходит к выводу, что не приживаются у нас идеи кооперации, как асфальт на кировских тротуарах.

В свежем номере «ВК», как всегда по пятницам, - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала. А также — спортивная страница. Под рубрикой «Интересно» рассказывается о народных приметах на Вербное воскресенье. И даются советы, как приготовить очень вкусные и необычные постные блюда на этот праздник.

В номере также традиционные кроссворд и «Анекдотец «ВК».