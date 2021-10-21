Обзор газеты «Вятский край» за 22 октября 2021 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается тревожным материалом под заголовком «Сбить пик новой волны». Президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. О том, какие меры предпринимает в связи с ростом заболеваемостью ковидом, правительство Кировской области и рассказывается в этой публикации.

В Ленинском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших вице- губернатора Андрея Плитко, директоров Кировгослесхоза и Кокшайского леса Андрея Туева и Алексея Ушнурцева. Подробности - в материале «Лес - дело воровское 3».

У кировских инвалидов появляется больше возможностей для овладения рабочими специальностями. Благодаря чему это происходит? Читайте в публикации «Ограничения? Не помеха».

Он стоял у истоков художественного образования в Вятке. Его талант был многосторонним, хотя предпочтение он отдавал портрету. Вятский уроженец Михаил Демидов стал художником еще в 1913 году. О новой выставке в областном художественном музее, посвященной творчеству забытого вятского художника, рассказывает Сергей Смолин в зарисовке «В ногу со временем».

В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса многим заболевшим приходится сталкиваться с проблемами в оказании медицинской помощи. В сегодняшнем номере опубликованы рекомендации экспертов ОМС: что делать, если вы столкнулись с трудностями при обращении к врачу.

В свежем номере газеты «Вятский край» как всегда по пятницам - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, тематические страницы « Страна советов» и «Спорт». А также - астрологический прогноз, увлекательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».