Обзор газеты «Вятский край» за 22 ноября 2019 года

Пятничный номер «Вятского края», безусловно, будет вам интересен. Ведь в нем вы найдете много злободневных и занимательных материалов. Уже с первой страницы вас ожидает «открытие». Из статьи «Ренегат или марионетка» вы сможете узнать, почему лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев «поет под дудку» чиновников из областного правительства, и кто сегодня является «серым кардиналом» в обкоме КПРФ.

Будет интересным и рассказ журналиста «ВК» Александра Широкова о новой выставке, которая открылась в Музее воинской славы. Она посвящена кировчанам-Героям Советского Союза.

Чем живут палеонтологи на Вятке? Об этом в зарисовке «Кто Змея Горыныча не боится?».

Полезной будет информация под рубрикой «Образование». Она раскрывает нововведения, связанные с ЕГЭ и поступлением в вузы.

На какое место может рассчитывать кировская «Родина»? Об этом и других новостях из мира спорта вы узнаете под одноименной рубрикой.

Завершают номер рассказы о концерте театральной музыки, который прошел в рамках фестиваля «Театральное Приволжье», и победах областных проектов на Всероссийском конкурсе событийного туризма.