Обзор газеты «Вятский край» за 22 мая 2020 года
Более 200 человек приняли участие в поиске четырехлетнего Матвея Лоскутова, жителя деревни Якино Лебяжского района. Как это было? Этим материалом и открывается сегодняшний номер «Вятского края».
«Кто не вернется в офис?» - публикация о том, какие профессии будут востребованы после нашествия коронавируса.
Жителям региона разрешили заниматься физкультурой вблизи от дома. Кировчане вышли на свежий воздух. О том — репортаж с набережной реки Вятки.
Кто ловит рыбку в мутной воде? «ВК» дает советы всем, кому позвонили телефонные мошенники: как не оказаться в сетях ловкачей?
Как, не выходя из дома, потратить с умом и без вреда здоровью свободное время? А оно в режиме самоизоляции было… Не пропустите подборку «Хоть лес вали, только с дивана не вставай».
Находки, которые приносят в дар, а также обнаруживают в ходе восстановительных работ в Спасском соборе, станут частью музейной экспозиции старинного храма.
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