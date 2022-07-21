Обзор газеты «Вятский край» за 22 июля 2022 года
«ВК» внимательно следит и регулярно рассказывает своим читателям о ходе расследования в суде «лесного дела». Публикацией о его близком финале открывается сегодняшний номер газеты.
О чем говорили на планерке у врио губернатора?
Чем занимается производственно-строительный холдинг «Агропромтехника», отметивший свой юбилей?
Об Александре Николаевиче Паршикове, председателе совета ветеранов труда на Горьковской железной дороге, коллеги говорят, что у него «стальной характер». Так и называется публикация о человеке, которого на ГЖД называют «легендой».
В рубрике «Музеи малой родины» рассказывается еще об одном таком учреждении - Лальском историко-краеведческом.
В номере «ВК» есть и спортивная подборка, новости из жизни города и области, другая полезная информация.
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