Обзор газеты «Вятский край» за 22 июля 2022 года

21 июля 2022 15 0
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«ВК» внимательно следит и регулярно рассказывает своим читателям о ходе расследования в суде «лесного дела». Публикацией о его близком финале открывается сегодняшний номер газеты.

 

О чем говорили на планерке у врио губернатора?

 

Чем занимается производственно-строительный холдинг «Агропромтехника», отметивший свой юбилей?

 

Об Александре Николаевиче Паршикове, председателе совета ветеранов труда на Горьковской железной дороге, коллеги говорят, что у него «стальной характер». Так и называется публикация о человеке, которого на ГЖД называют «легендой».

 

В рубрике «Музеи малой родины» рассказывается еще об одном таком учреждении -  Лальском историко-краеведческом.

 

В номере «ВК» есть и спортивная подборка, новости из жизни города и области, другая полезная информация.

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