Обзор газеты «Вятский край» за 22 июля 2022 года

«ВК» внимательно следит и регулярно рассказывает своим читателям о ходе расследования в суде «лесного дела». Публикацией о его близком финале открывается сегодняшний номер газеты.

О чем говорили на планерке у врио губернатора?

Чем занимается производственно-строительный холдинг «Агропромтехника», отметивший свой юбилей?

Об Александре Николаевиче Паршикове, председателе совета ветеранов труда на Горьковской железной дороге, коллеги говорят, что у него «стальной характер». Так и называется публикация о человеке, которого на ГЖД называют «легендой».

В рубрике «Музеи малой родины» рассказывается еще об одном таком учреждении - Лальском историко-краеведческом.

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