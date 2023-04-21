Обзор газеты «Вятский край» за 22 апреля 2023 года

Глава Вятской епархии митрополит Марк попал в неприятную историю. Что произошло и чем это может закончится, вы узнаете из субботнего номера «Вятского края».

Не только в Кирове люди жалуются на проблемы с ремонтом крыш. Есть они и в Слободском. Об этом и прочем пишут блогеры из районов области. Подборка таких сообщений - на странице «Новости из Сети».

Ох, уж этот «Вятавтодор». Сколько к нему вопросов. Откуда они берутся, и правда ли все то, о чем судачат в связи этой организацией, рассказал ее бывший директор Сергей Сморкалов. Интервью называется «Система двойных стандартов».

В кировском УФСИН служит замечательная лыжница, бронзовая призерка Чемпионата России Эльмира Гаянова. Ей посвящен очерк А. Вяткина «И мамины медали помогли».

О «за» и «против» проекта «Пешеходная Спасская», который приурочен к 650-летию Кирова, рассказал Иван Трофимов под заголовком «Арбат, да не тот».

На вопрос, сможет ли Киров избавиться от неприятных запахов, ответил замминистра охраны окружающей среды Тимур Абашев. Блиц-интервью с ним называется «Неуловимые запахи…».

Нужен ли цветам севооборот, а также как подготовить теплицы к новому сезону, расскажет тематическая страница «Хозяин».

Плакать даже хорошо. Этот и другие полезные советы читайте под рубрикой «Будьте здоровы!»