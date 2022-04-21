Обзор газеты «Вятский край» за 22 апреля 2021 года

В Кировском военном госпитале Росгвардии вручили государственные награды бойцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

В Советске скоро прекратит работу мясокомбинат. «Дошел до точки» - так называется материал на второй полосе «ВК».

Начался садово-огородный сезон. Как обезопасить свои квартиры, уезжая на отдых? Читайте в материале «Кто в доме чужой?»

Гость «ВК» - заместитель председателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. «Профессия — Родину накормить», – считает он.

В страничке истории о том, как проходили школьные экскурсии сто лет назад. Например, по маршруту Нолинск – Медведок – Аркуль.

Кировский бодибилдер Андрей Кожокарь стал абсолютным чемпионом отборочного турнира профессионалов в Тунисе. Об этом и многом другом — в спортивной подборке номера.

В Вятском художественном музее открылась выставка художника студии Грекова, академика Дмитрия Белюкина.