Обзор газеты «Вятский край» за 22 января 2021 года

Кто «ловит рыбку в мутной воде» шумихи вокруг мусора, рассказывает журналистское расследование «Предсказуемый кризис». Оно открывает пятничный номер газеты «Вятский край».

Обзор «Фасад – это красиво!» посвящен ремонту кировских домов в преддверии юбилея города Кирова.

О вредной пище повествует заметка «Осторожно, трансжиры!», которая размещена на странице «ЗОЖ».

Краеведческий материал «Легенды Родины: Птица-тройка» познакомит с исконно русской запряжкой коней, которая была популярна сто с лишним лет назад.

Полезная информация о том, что делать и куда следует обращаться в случае отключения электроэнергии, содержится в статьях «Контакт? Есть контакт!» и «Что делать, если погас свет».

«Родина» опять проиграла, зато кировские спортсмены взяли реванш в других видах спорта. Об этом на тематической странице «Спорт».

Директору слободского дворца культуры «Паруса» Олегу Осетрову посвящен рассказ «Человек с гитарой», который завершает номер.