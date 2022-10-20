Обзор газеты «Вятский край» за 21 октября 2022 года

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом о Кировском экономико-правовом лицее, которому исполняется 30 лет. О том, как становился лицей, что удалось сделать и пережить педагогам и лицеистам за эти годы, и рассказывается в статье «Стиль. Качество. Результат».

В Кирове выбирают нового уполномоченного по защите прав предпринимателей. О претендентах на эту должность и идет речь в заметке «Кто будет защищать бизнес?»

В Слободском пожаловались на беспредел коммунальщиков. Осень и без того время упадка настроения, но суммы в платежках за сентябрь способны вогнать людей в глубокую депрессию. Почему же так подорожал обогрев жилья? В материале «Неподъемное тепло» журналист Сергей Смолин пытается найти ответ на этот вопрос.

Под рубрикой «Знай наших!» опубликован рассказ об очередных успехах кировчан, на этот раз на выставке «Золотая осень». Сразу две медали: золото и серебро завоевал на конкурсе кировский центр «Клевера Нечерноземья». О работе центра рассказывается в статье: «Николай Колпащиков: «Награды - только верх айсберга».

В свежем номере - подборки новостей и криминала, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, спортивная страничка, а также - занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».