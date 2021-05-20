Обзор газеты «Вятский край» за 21 мая 2021 года

«Вокруг темы выборов городского руководства (и не только в Кирове) столько копий сломано, что их древками можно топить дом всю зиму». На этот раз оппозиция нашла альтернативный способ принять решение о прямых выборах кировского мэра. Что это за способ? Об этом - в материале под заголовком «Не мытьем, так катаньем».

О недавних митингах протеста в связи с арестом Навального, о влиянии интернета на молодежь и о разнице в поколениях отцов и детей идет речь в очерке под заголовком «В хороводах бессмыслия».

Легко ли найти работу молодым? И как облегчить этот поиск? Эти проблемные вопросы были недавно в центре внимания комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области.

Ситуация с пожарами в стране почти чрезвычайна. Но, оказывается, и раньше нередко население России страдало от огня. Под рубрикой «Страницы истории» идет речь о городе Слободском, в котором в прошлые века часто бывали пожары.

О выставке «Заступник с берегов реки Великой», открывшейся в Вятском художественном музее, рассказывает Сергей Смолин в материале под заголовком «Многоликий Николай».

Как всегда по пятницам, в свежем номере «ВК» - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала. А также - тематические страницы «Страна советов», «Спорт»… В спортивной страничке очень интересное для болельщиков интервью бывшего вратаря футбольного клуба «Динамо» Дмитрия Рябова. В номере также - большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».