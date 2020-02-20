Обзор газеты «Вятский край» за 21 февраля 2020 года

В сегодняшнем «Вятском крае» - разъяснения прокурора о том, например, какая существует ответственность работника за курение, как отстранить сотрудника от исполнения обязанностей, если он пришел пьяным и т. д.

В рубрике «Страна советов» - все самое полезное: как правильно выбрать стеклянные межкомнатные двери, что надо знать о постельном белье…

18 февраля свой профессиональный праздник отметили сотрудники транспортной полиции. Сегодня гость «ВК» Андрей Ердяков, служивший на бронепоезде «Козьма Минин».

В спортивной подборке — о Всероссийской гонке «Лыжня России», о чемпионате мира по конькобежному спорту, где победила уроженка Кирово-Чепецка и многое другое.

Еще в свежем номере «Вятского края» - сюжеты о выставке художника Владимира Бернадина. Публикация называется «Кавказ и не шпионские страсти».