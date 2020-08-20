Обзор газеты «Вятский край» за 21 августа 2020 года

Свежий номер «Вятского края» открывает информация о подготовке областного центра к началу отопительного сезона.

«Отцы и дети…». Так называется рассказ о правонарушении, которое совершил в пьяном виде сын экс-депутата Госдумы Сергея Доронина.

Что мешает газификации Кировской области? Ответ на этот вопрос в статье «Слегка за сорок».

Репортаж о масштабной исторической реконструкции в Советске опубликован под заголовком «Вперед в прошлое».

Русскому географическому обществу 150 лет. О том, чем занимается сегодня областное отделение РГО, в интервью его руководителя Алексея Прокашева. Оно называется «На линии горизонта».

Размышления о том, нужна ли Кирову долгосрочная стратегия, публикуются под заголовком «Зовут, но куда?»

Житейские истории всегда в чем-то веселые, в чем-то грустные. В этом номере предлагаются две из них – «Такая любовь» и «Пинок от домового».

Завершает номер репортаж с выставки «Мастеровые Вятки».