Обзор газеты «Вятский край» за 21 августа 2020 года
Свежий номер «Вятского края» открывает информация о подготовке областного центра к началу отопительного сезона.
«Отцы и дети…». Так называется рассказ о правонарушении, которое совершил в пьяном виде сын экс-депутата Госдумы Сергея Доронина.
Что мешает газификации Кировской области? Ответ на этот вопрос в статье «Слегка за сорок».
Репортаж о масштабной исторической реконструкции в Советске опубликован под заголовком «Вперед в прошлое».
Русскому географическому обществу 150 лет. О том, чем занимается сегодня областное отделение РГО, в интервью его руководителя Алексея Прокашева. Оно называется «На линии горизонта».
Размышления о том, нужна ли Кирову долгосрочная стратегия, публикуются под заголовком «Зовут, но куда?»
Житейские истории всегда в чем-то веселые, в чем-то грустные. В этом номере предлагаются две из них – «Такая любовь» и «Пинок от домового».
Завершает номер репортаж с выставки «Мастеровые Вятки».
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