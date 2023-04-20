Обзор газеты «Вятский край» за 21 апреля 2023 года

Быть в Кирове памятнику Александру Невскому или не быть? И каким он будет? С ответа на эти вопросы начинается пятничный номер «Вятского края». Статья называется «Ход конем».

Вятский уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин специально для «ВК» рассказал об итогах своей работы за прошлый год. Его интервью под заголовком «Если душа болит о детях».

Автоинспекторы предупреждают: «Будьте осторожны на дорогах!» Что нового принес весенний сезон, читайте в обзоре «Кто на трассе главный?»

В области начался пожароопасный сезон. Зам. начальника «Лесоохраны» Иван Ефремов рассказал о мерах предосторожности в интервью «И вновь – пожары».

15-летняя кировчанка заняла 2-е место на первенстве России по боксу. Эта и другие новости под рубрикой «Спорт».

В Вятском художественном музее открылась юбилейная выставка Виктора Васнецова. Что на ней можно увидеть, рассказал Сергей Смолин в заметке «Юбилей «былинного» живописца».