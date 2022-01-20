Обзор газеты «Вятский край» за 21 января 2022 года

Ленинский суд г. Кирова завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина. Он осужден на 4,5 года строгого режима. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Сегодня в 18 районах области и г. Кирова работает 21 группа дневного присмотра за пожилыми людьми. Об этом читайте в публикации «Детсад… для бабушек и дедушек».

Праздничные дни прошли, а осадок остался. Что происходило на дорогах области?

Кировчанка Гузель Зарипова создала в Кирове центр реабилитации животных «Большое гнездо». Кого спасают волонтеры? Материал в «ВК» так и называется «Приют для рыси и журавля».

В музее А. Грина открылась выставка, посвященная учителям Вятки. На ней побывал корреспондент «ВК».

В Кировском драмтеатре подвели итоги прошлого театрального сезона. Каким он был?

В пятничном номере газеты, как всегда, спортивная подборка, криминальная хроника и много другой полезной информации.