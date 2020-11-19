Обзор газеты «Вятский край» за 20 ноября 2020 года

«Справедливая Россия» предлагает избирать мэра Кирова всенародно. Как к этой инициативе отнеслись другие партии, представленные в областном Заксобрании? С ответа на этот вопрос открывается свежий номер «Вятского края».

Юбилею знаменосца Победы Григория Булатова посвящен рассказ о нем "Главный герой войны".

Кировчанка стала победительницей всероссийского конкурса лидеров школьного самоуправления. Тому, как она шла к этой победе, посвящена беседа с ней корреспондента «ВК» Веры Георгиевой.

Против очередного закона по ювенальной юстиции выступило Родительское всероссийское сопротивление. Что не устраивает в нем активистов, в материале «Изъять за 24 часа».

Зампред российского правительства рассказала о новшествах «мусорной реформы». Статья называется «Переработка подходов».

Кировская «Родина» опять проиграла, но остальные вятские спортсмены показали себя достойно. Об этом можно прочитать на странице «Спорт».