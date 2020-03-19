Обзор газеты «Вятский край» за 20 марта 2020 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается главной мировой проблемой сегодняшнего дня - эпидемией коронавируса. Пришел он, к сожалению, и в Киров. О том, как складывается ситуация в Кировской области, и идет речь в материале на первой полосе.

В канун 75-летия Победы работники Кировского региона ГЖД вспоминают своих героев. Среди них - Виктор Гурьев, Юрий Бушмакин, Владимир Созинов. Сегодня их ратным подвигам посвящена целая страница газеты.

В Кировской городской думе состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету и финансам. Какие лазейки находят кировские чиновники в федеральном законе №44? Об этом рассказывается в материале: «Объехали закон на кривой козе».

Держать в большом городе у себя в квартире собаку или кошку — довольно проблематично. И нередко бедное животное оказывается на улице. Что делать с бездомными бедолагами? Пока вопрос без ответа. Проблему поднимает журналист Сергей Смолин в статье: «Убить нельзя содержать» и задается вопросом, где же поставить запятую при отлове бездомных животных?

В свежем номере, как всегда по пятницам, – программа телепередач на неделю, страницы «ЗОЖ» и «Спорт», а также подборки новостей и криминала, большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».