Обзор газеты «Вятский край» за 20 декабря 2019 года

Последние месяцы уходящего года ознаменовались многочисленными акциями в поддержку «красных губернаторов и народных предприятий», организованных коммунистами Кировской области. Материалом под заголовком «За кого «топят» коммунисты?» открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Перед Новым годом врачи и учителя в некоторых районах области начали опасаться, что их выселят из служебных квартир. Всё потому, что их дома выставлены на торги. Кто виноват?

В Кировском драмтеатре состоится торжественная церемония закрытия Года театра. Чем порадовал зрителей уходящий сезон?

Александра Лалетина стала победителем городского конкурса профмастерства «Служу культуре». Почему для нее танец стал «целым миром»?

Ракетные войска стратегического назначения отметили 60-летний юбилей. В гостях у Мелитопольской Краснознаменной дивизии РВСН (Юрья-2) побывал журналист «ВК». Читайте материал «Ракетчики, стать особая...».

Перед Новым годом «Вятский край» дает подробное расписание всех праздничных мероприятий в городе. Не пропустите!

А еще в пятничном номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные «страсти» и много другого полезного чтива.