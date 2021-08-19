Обзор газеты «Вятский край» за 20 августа 2021 года

В колонию отбыл еще один подельник находящегося под судом кировского экс-мэра Владимира Быкова – Дмитрий Никулин. Эта новость открывает пятничный номер «Вятского края».

«Когда кооперация спасает район». Так называется рассказ о Яранском райпо.

Как привит детям уважение к правилам дорожного движения? Об этом повествует обзор А. Вяткина «Почти Шумахеры».

Рубика «ЗОЖ» предлагает читателю сразу несколько полезных статей. В одной из них можно найти ответ на вопрос – калечит ли человека спорт высоких достижений?

Краеведческий материал «Парикмахерское дело в Вятке сто лет назад» будет интересен всем, кто интересуется историей родного края.

Наши спортсмены опять в числе лучших. Так инвалид-колясочник из Советска установил рекорд по жиму штанги, достойный книги рекордов Гиннесса. Об этом и многом другом на странице «Спорт».

Завершает номер зарисовка о выставке «Когда папа был маленьким», которая проходит в залах Вятского художественного музея им. А. и М. Васнецовых.