Обзор газеты «Вятский край» за 2 сентября 2022 года

Вышел очередной пятничный номер «Вятского края». А поскольку его появление произошло сразу же после ежегодного большого события для школьников и их родителей – Дня знаний, то с материала о нем он и начинается.

На этой неделе состоялось первое большое выступление врио губернатора Кировской области Александра Соколова. Он огласил свое послание перед депутатами областного парламента, то есть свои предложения по развитию региона. О них рассказывает материал «Александр Соколов: «Люди – главная ценность региона».

Кировский ученый Альберт Соловьев выпустил книгу «Разгадка Светлояра». В ней он рассказывает об образовании озер, в том числе и в Кировской области. «ВК» предлагает выдержки из книги, которые посвящены таким вятским водоемам, как озеро Падун, Лежнинское, Черное, Круглое и другим.

А знаете ли вы, что вызвать любую экстренную службу или сразу несколько можно, набрав в телефоне всего три цифры – 112? Службе вызовов 112 посвящен рассказ «На все случаи жизни – 112».

Кировские спортсмены отметились победами на российских соревнованиях. В частности, они завоевали четыре «золота» на Чемпионате войск нацгвардии Приволжского округа. Об этом и прочем – на тематической странице.

В художественном музее открылась новая персональная выставка. На ней представлены работы известного вятского графика и живописца Дмитрия Сенникова. Что ждет посетителей, рассказал Сергей Смолин в статье под заголовком «Жизнь, воплощенная в красках».