Обзор газеты «Вятский край» за 2 октября 2020 года

Рассказ о проблемах новой кировской школы № 25 открывает свежий номер «Вятского края».

Статья «Войну велено прекратить» повествует о борьбе кировской горадминистрации с ларьками. Помогут ли новые меры поддержки со стороны областного правительства сохранить нестационарную торговлю?

Неудачам оппозиционных партий посвящен обзор «Почему КПРФ, «Справедливая Россия» и «Умное голосование» провалились на выборах».

Руководитель Вятского оркестра русских народных инструментов Александр Чубаров отпраздновал юбилей. Кто приехал поздравить юбиляра, и как он сам оценивает перспективы своего творческого коллектива раскрывает материал Веры Ануфриевой «Творческая неугомонность».

Помогает ли WorldSkills вятским студентам овладевать выбранной профессией? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВК». Свои выводы он изложил в зарисовке «WorldSkills в помощь».

В этом номере болельщики под рубрикой «Спорт» вновь найдут информацию о соревнованиях, в которых наши спортсмены приняли участие.

Завершает номер информация о туризме. В новостях рассказывается куда чаще ездят вятские жители, чем они готовы жертвовать ради отдыха, а также где планируют провести Новый год.