Обзор газеты «Вятский край» за 2 июня 2023 года

01 июня 2023 61 0
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Сегодняшний номер «ВК» открывается материалом о подробностях задержания бывшей владелицы «Инвест Центра» «Афера на виду у всех».

 

Кировчанам проект «Пешеходная Спасская» преподносят как вариант московского Арбата. Но понимают ли люди, которые проводят такую аналогию, о чем говорят?

 

В МУП «Водоканал» появилось новое формирование спасателей. Чем оно будет заниматься?

 

Проект «Физкульт-привет!» стал победителем конкурса «Город добрых соседей».

 

Городские чиновники ищут деньги для покупки новых троллейбусов.

 

В Выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка «Куда уходит детство».

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