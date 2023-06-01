Обзор газеты «Вятский край» за 2 июня 2023 года
Сегодняшний номер «ВК» открывается материалом о подробностях задержания бывшей владелицы «Инвест Центра» «Афера на виду у всех».
Кировчанам проект «Пешеходная Спасская» преподносят как вариант московского Арбата. Но понимают ли люди, которые проводят такую аналогию, о чем говорят?
В МУП «Водоканал» появилось новое формирование спасателей. Чем оно будет заниматься?
Проект «Физкульт-привет!» стал победителем конкурса «Город добрых соседей».
Городские чиновники ищут деньги для покупки новых троллейбусов.
В Выставочном зале Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых открылась выставка «Куда уходит детство».
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