Обзор газеты «Вятский край» за 2 июля 2021 года

01 июля 2021 19 0
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Главная тема пятничного номера «Вятского края» - старт предвыборной кампании в Государственную Думу. Свежий номер открывается материалом под интригующим заголовком «А лучший кто?». В нем подробно рассказывается о том, как парламентские партии определились со своими кандидатами в новый состав Госдумы.

 

Июль станет месяцем новых выплат для семей с детьми. А что еще изменится в июле? Об этом идет речь в публикации «Детские выплаты, карты «Мир» и ипотека».

 

Борщевик, завезенный когда-то на корм скоту, вырвался на свободу и завоевывает все новые территории. Как же избавиться от этого наглого чужеземца? В репортаже «Леса из ...борщевика» рассказывается о том, как, к примеру, в Чистых прудах ликвидируют опасный сорняк.

 

В вятском художественном музее открылась выставка полотен Аркадия Пластова. О творчестве художника рассказывается в зарисовке Сергея Смолина «Последний романтик советской деревни».

 

Как сохранить традиционные народные промыслы? Сможет ли помочь в этом региональная власть? Об этом идет речь в материале Александра Широкова «О вятской матрешке, и не только».

 

В этом году впервые в России прошел конкурс среди юных инспекторов движения «Звезда ЮИД». Об одной из победительниц конкурса - кировчанке Софье Игошиной, ученицы специализированного класса ЮИД школы № 70, рассказывается в статье «У ЮИД своя «звездочка».

 

В пятничном номере газеты «Вятский край» - программа телепередач на неделю, традиционная спортивная страничка, подборка новостей, а также — кроссворд и «Анекдотец «ВК».

 

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