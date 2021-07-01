Обзор газеты «Вятский край» за 2 июля 2021 года

Главная тема пятничного номера «Вятского края» - старт предвыборной кампании в Государственную Думу. Свежий номер открывается материалом под интригующим заголовком «А лучший кто?». В нем подробно рассказывается о том, как парламентские партии определились со своими кандидатами в новый состав Госдумы.

Июль станет месяцем новых выплат для семей с детьми. А что еще изменится в июле? Об этом идет речь в публикации «Детские выплаты, карты «Мир» и ипотека».

Борщевик, завезенный когда-то на корм скоту, вырвался на свободу и завоевывает все новые территории. Как же избавиться от этого наглого чужеземца? В репортаже «Леса из ...борщевика» рассказывается о том, как, к примеру, в Чистых прудах ликвидируют опасный сорняк.

В вятском художественном музее открылась выставка полотен Аркадия Пластова. О творчестве художника рассказывается в зарисовке Сергея Смолина «Последний романтик советской деревни».

Как сохранить традиционные народные промыслы? Сможет ли помочь в этом региональная власть? Об этом идет речь в материале Александра Широкова «О вятской матрешке, и не только».

В этом году впервые в России прошел конкурс среди юных инспекторов движения «Звезда ЮИД». Об одной из победительниц конкурса - кировчанке Софье Игошиной, ученицы специализированного класса ЮИД школы № 70, рассказывается в статье «У ЮИД своя «звездочка».

В пятничном номере газеты «Вятский край» - программа телепередач на неделю, традиционная спортивная страничка, подборка новостей, а также — кроссворд и «Анекдотец «ВК».