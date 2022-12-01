Обзор газеты «Вятский край» за 2 декабря 2022 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под названием «Память отменили». А речь в нем о том, что в областном правительстве передумали устанавливать памятник в честь выпускников КВАТУ. Основанием для такого решения названо отрицательное мнение жителей города. Кто выступил против установки вертолета у Дворца творчества - мемориал, и можно ли считать это мнением большинства горожан и рассказывается в публикации.

Пожалуй, самый распространенный элемент в убранстве нашего города — автопокрышки. В чем причина и как избавить город и область от этих опасных отходов? Разобраться с этой проблемой попыталась журналист Вера Ануфриева в материале «Пирамиды из покрышек, или «Подкидыши» у контейнера».

Очередной герой рубрики «К 70-летию инженерного факультета Вятского ГАТУ» - Николай Сбоев. О бессменном руководители государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники рассказывается в очерке Сергея Смолина «Инженер в генеральских погонах».

Декабрьский «Культобзор» под заголовком «О Мунке, любви и хороших книгах» приглашает читателей посетить многочисленные и увлекательные культурные мероприятия в музеях, театрах, домах культуры родного города.

Вятский художественный музей пополнился тактильными экспонатами. Чем они отличаются от обычных? Об этом рассказывается в материале Сергея Смолина «Руками трогать»!

В свежем номере, как всегда по пятницам, телепрограмма на неделю, подборки новостей и криминала, спортивная страница, «Анекдотец «ВК» и кроссворд.