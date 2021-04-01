Обзор газеты «Вятский край» за 2 апреля 2021 года

Пятничный номер газеты открывается продолжением репортажа из зала суда по делу «Электронного проездного».

В Кирове немало проблем, и одна из них — аварийные, расселенные дома, которые городские чиновники никак не могут снести. А ведь это - настоящее прибежище бомжей и наркоманов. И самое главное, что их могут выбрать для своих игр и дети. В сегодняшнем номере рассказывается о таких трущобах в Лянгасове. Сергей Смолин в статье «Пятилетка обветшания» задается вопросом: «Слышит ли глава Кирова Елена Ковалева своих избирателей?»

В материале под заголовком «Когда авто мешает… дворнику?» автор поднимает очень актуальную тему о том, почему наши дворы и улицы не очищаются от снега. Оказывается, все дело в «подснежниках» - машинах, которые держат автовладельцы под своими окнами всю зиму. И сейчас не спешат убирать, что мешает работе спецтехники по расчистки города от снега.

Под рубрикой «Законотворчество» речь идет об изменениях в законах в апреле, которые коснутся родителей, пенсионеров, туристов, владельцев жилья и бизнеса.

О новой выставке в Диораме, посвященной истории осветительных приборов, рассказывается в материале «Негасимый свет в окне».

В свежем номере «ВК», как всегда по пятницам, – программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, страницы: «Спорт» с интервью бывшего главного тренера кировской «Родины» Владимиром Стариковым, ЗОЖ, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».