Обзор газеты «Вятский край» за 19 ноября 2021 года

Главная тема пятничного номера «Вятского края» - торжественное открытие в областном центре сквера Трудовой Славы. О том, как преобразилась его территория, рассказывается в статье «Бой, труд, подвиг».

В кои-то веки российское государство обратило внимание на малые города. Однако в реализации проектов создания комфортной городской среды не все гладко. Журналиста «ВК» заинтересовал вопрос: почему забуксовал проект реконструкции омутнинской набережной? Найти ответ на него он и попытался в материале «Запал иссяк - завода не хватило».

В публикации «О купцах-староверах замолвите слово» Сергей Смолин рассказывает о старообрядческой общине из Уней, которая стала обладательницей президентского гранта.

О новой выставке «Ловушка для насекомых» Кировского областного краеведческого музея идет речь в зарисовке «Комарик в янтаре, и не только».

В свежем номере «Вятского края» читателей ждет занимательная житейская история Александра Широкова «Деревенский детектив».

Также в номере за пятницу любители спорта как всегда найдут спортивные новости. Кроме того - традиционная программа телепередач на неделю, занимательный кроссворд и «Анекдотец «ВК».