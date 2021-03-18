Обзор газеты «Вятский край» за 19 марта 2021 года

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«И блины для ракетчиков» - так называется репортаж о конкурсе военных поваров, который прошел на базе Юрьянского ракетного соединения. Кто стал лучшим?

Скульптура из Кирово-Чепецка вошла в число самых необычных памятников России. Читайте об этом в материале «Зайчики на одуванчике».

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