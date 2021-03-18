Обзор газеты «Вятский край» за 19 марта 2021 года
В региональном отделении Российского военно-исторического общества произошли большие перемены. О планах этой организации рассказывает заместитель председателя реготделения и депутат ОЗС Юрий Балыбердин.
«И блины для ракетчиков» - так называется репортаж о конкурсе военных поваров, который прошел на базе Юрьянского ракетного соединения. Кто стал лучшим?
Скульптура из Кирово-Чепецка вошла в число самых необычных памятников России. Читайте об этом в материале «Зайчики на одуванчике».
40 лет назад состоялся первый полет в космос нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных.
В номере «ВК» также можно прочитать про зарплату в Кировской области, интересные факты о мужчинах и женщинах, которые подготовил Кировстат.
А еще в сегодняшнем «ВК» — спортивные новости, криминальные происшествия и большой кроссворд.
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