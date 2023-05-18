Обзор газеты «Вятский край» за 19 мая 2023 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом под заголовком «Что-то слышал...» Почему губернатор Соколов открещивается от «хороших знакомых»? А речь в нем идет о том, изменилось ли что-то в работе предприятия «Вятавтодор» после смены руководства.

Кировская коммунальная система находится в плачевном состоянии: водопроводы ржавеют и рвутся, теплотрассы отапливают улицы… Что же делать? Ответ на этот вопрос попытался найти Сергей Смолин в статье «Не латать, а перестраивать».

В Кирове запустили проект «Пешеходная Спасская». Репортаж с этого события - в сегодняшнем номере газеты. Вот только не обошлось, как говорится, без ложки дегтя в бочке с медом. Далеко не все жители Спасской в восторге от нового проекта. А почему? Об этом и рассказывается в материале «Подсчитали - прослезились».

Под рубрикой «Лето и дети» идет речь об отдыхе ребят в оздоровительных лагерях. Что же нового, увлекательного и полезного для здоровья ждет их там?

Кстати, дети участников специальной военной операции отправятся на отдых по бесплатным путевкам. Все подробности в статье «Отдых, солнце и ...СВО».

Лето летом, а о прививках забывать нельзя. О том, какие самые важные из них значатся в национальном календаре прививок, кому необходимо сделать вакцинацию от кори и о многом другом рассказывается в интервью начальника отдела по развитию медицинской помощи детям минздрава Кировской области Марины Ершковой.

В сегодняшнем номере опубликована зарисовка Александра Широкова «Игра на столе. Не пробовали?». Директор кировского клуба по настольным играм Владимир Корман рассказывает о том, в какие игры играют сейчас дети и взрослые.

Необычный памятник Александру Герцену украшает в Кирове улицу, названную его именем. Как и когда он создавался? Об этом идет речь в материале Антона Касанова «История одного памятника: «Грустный Герцен».

В пятничном номере - программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, кроссворд и «Анекдотец «ВК».