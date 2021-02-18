Обзор газеты «Вятский край» за 19 февраля 2021 года

В преддверии Дня защитника Отечества свежий номер «Вятского края» открывается рассказом ветерана боевых действий под названием «Юрий Лысов и его Нагорный Карабах».

Страница «Прожектор ОНФ» публикует подборку материалов о трудной жизни жителей районов области. Общественники делают вывод, что источником многих бед выступает бездействие муниципальной власти.

О работе кировского отряда «Авиалесоохраны» повествует заметка «Пожароопасный сезон: подготовка уже началась».

Правовая информация размещена на 10-й странице газеты.

Рубрика «Спорт» знакомит с новостями спортивной жизни региона. Вятские спортсмены отличились не только на российских состязаниях, но и завоевали призовые места на международных.

Завершает номер подборка новостей о работе ГИБДД. Среди них и информация о новом комплексе, который поможет избавить кировские улицы от неправильных парковщиков.