Обзор газеты «Вятский край» за 19 августа 2022 года
Как собрать ребенка в школу? В какую сумму для родителей обойдется День знаний? Такова тема второй полосы сегодняшнего номера «Вятского края».
О чем говорили на планерке у врио губернатора области?
В деревне Светозарево Слободского района прошел удмуртский праздник «Выль Джук». Он собрал более тысячи гостей из разных регионов.
Гость «ВК» - профессор Николай Сычугов. Что такое «Ветер в упряжке»?
Изменения в выдаче разрешений на охоту, лимиты добычи, разные охотничьи байки. И все это — на страничке «Охота».
«ВК» рассказывает об Опаринском краеведческом музее — одном из молодых в Кировской области.
В пятничном номере газеты — спортивные новости, криминальные происшествия и другая полезная информация.
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