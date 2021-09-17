Обзор газеты «Вятский край» за 18 сентября 2021 года

«Лохотрон вне закона» - корреспондент «ВК» разбирался, почему трудно поставить преграду игровому бизнесу. Этим материалом открывается субботний номер газеты.

О приключениях скульптуры оленя около кинотеатра «Дружба», о яранском поэте Григории Санникове и прочем на полосе «Новости из Сети».

В. Георгиева побывала на юбилее вятского писателя Владимира Крупина. Своими впечатлениями она поделилась в зарисовке «Слово теплое, радостное и светлое…».

Кировский уроженец, а ныне руководитель ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной Дмитрий Дмитренко дал эксклюзивное интервью «ВК». Оно публикуется под заголовком «О Вятке, музыке и русской душе».

О выставке, посвященной 80-летию блокады Ленинграда» рассказал А. Вяткин в материале «Блокада: боль и память».

По давно заведенной традиции большое количество полезных советов и новой информации читатели найдут на тематических полосах «Хозяин» и «Будьте здоровы!».