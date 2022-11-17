Обзор газеты «Вятский край» за 18 ноября 2022 года

В поселке Ленинская искра Котельничского района люди неделю жили без воды. Публикацией «Опять искрит Искра» открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Почему объекты вятского деревянного зодчества не включены в план подготовки к 650-летию Кирова?

Водители рейсовых автобусов на один день сменили профессию и пересели в железнодорожный мотовоз. Что у них получилось? О том — репортаж корреспондента «ВК».

«ВК» продолжает цикл публикаций к 70-летию инженерного факультета вятского ГАТУ. Гость номера — Владимир Луппов.

Какие автомобили могут поместить на штрафстоянку? Что должен знать автовладелец?

«Игрушки Страны Советов» - так называется выставка, открывшаяся в Кировской диораме.

В номере «ВК» - спортивная подборка и много другой полезной информации.