Обзор газеты «Вятский край» за 18 ноября 2022 года

17 ноября 2022 15 0
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В поселке Ленинская искра Котельничского района люди неделю жили без воды. Публикацией «Опять искрит Искра» открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Почему объекты вятского деревянного зодчества не включены в план подготовки к 650-летию Кирова?

 

Водители рейсовых автобусов на один день сменили профессию и пересели в железнодорожный мотовоз. Что у них получилось? О том — репортаж корреспондента «ВК».

 

«ВК» продолжает цикл публикаций к 70-летию инженерного факультета вятского ГАТУ. Гость номера — Владимир Луппов.

 

Какие автомобили могут поместить на штрафстоянку? Что должен знать автовладелец?

 

«Игрушки Страны Советов» - так называется выставка, открывшаяся в Кировской диораме.

 

В номере «ВК» - спортивная подборка и много другой полезной информации.

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