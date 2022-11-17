Обзор газеты «Вятский край» за 18 ноября 2022 года
В поселке Ленинская искра Котельничского района люди неделю жили без воды. Публикацией «Опять искрит Искра» открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Почему объекты вятского деревянного зодчества не включены в план подготовки к 650-летию Кирова?
Водители рейсовых автобусов на один день сменили профессию и пересели в железнодорожный мотовоз. Что у них получилось? О том — репортаж корреспондента «ВК».
«ВК» продолжает цикл публикаций к 70-летию инженерного факультета вятского ГАТУ. Гость номера — Владимир Луппов.
Какие автомобили могут поместить на штрафстоянку? Что должен знать автовладелец?
«Игрушки Страны Советов» - так называется выставка, открывшаяся в Кировской диораме.
В номере «ВК» - спортивная подборка и много другой полезной информации.
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