Обзор газеты «Вятский край» за 18 июня 2021 года

С 2022 года бумажный медицинский полис будет не нужен. Проверка диагностических карт при покупке ОСАГО отменяется. Об этом — в сегодняшнем номере «ВК».

Гость номера — Сергей Данелян, отмечающий свой 70-летний юбилей.

В Международный день переезда на Кировской железной дороге пели частушки. Подробнее — в материале «Стой, приятель, не спеши!»

Как начиналась Великая Отечественная война? Как готовились к ней, например, в Советском районе?

В Кировском музее им. Салтыкова-Щедрина открылась выставка «Вятские версты». На каких станциях можно было, не спеша, отдохнуть в железнодорожном буфете?

В номере «ВК» - спортивная подборка, большой кроссворд, новости региона и криминальные происшествия.