Обзор газеты «Вятский край» за 18 февраля 2023 года

17 февраля 2023 195 0
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Губернатор Соколов объявил в Кировской области строительную пятилетку. Эта новость открывает субботний номер «Вятского края».

 

Зарисовка Веры Ануфриевой «Дымовые атаки» под контролем» рассказывает о первых шагах мобильной лаборатории областного природоохранного центра.

 

Большой очерк Александра Широкова «Майор Вершинин и его орден Красной Звезды» знакомит с подвигом нашего земляка в далекой Киргизии.

 

В области отметили юбилей Федора Шаляпина. С его вятскими корнями кировчан познакомила передвижная выставка, подготовленная Центральным государственным архивом Кировской области. Впечатления от нее изложил журналист «ВК» под заголовком «Вот тебе и вятский мужичонко».

 

Что нужно сеять в феврале, рассказывает тематическая страница «Хозяин».

 

Советы для больных варикозом и пояснения, чем опасен гингивит, опубликованы под рубрикой «Будьте здоровы!»

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