Обзор газеты «Вятский край» за 18 февраля 2022 года

Приближается День Защитника Отечества. К этому празднику настоящих мужчин «Вятский край» подготовил рассказ о близнецах, которые служат в Преображенском полку. Он называется «Рядом с президентом» и открывает пятничный номер газеты.

Девушка из Яранска, которая мечтает стать командиром воздушного лайнера, рассказала о своей учебе и планах на будущее. Интервью с ней озаглавлено «Нужно жить так, чтобы потомки удивились достигнутому тобой!»

Летную тему продолжает очерк Александра Широкова «Просится душа в полет». В нем рассказывается о руководителе клуба кировских авиамоделистов.

Актуальной теме неочищенных от снега крыш посвящен материал В. Георгиевой «Снежные лавины в городе».

Много свежих новостей о достижениях вятских спортсменов публикуется на специализированной странице газеты.

Завершает номер рассказ о выставке в Музее воинской славы, которая приурочена к столетию окончания гражданской войны 1918-1922 годов. Он называется «Красные и белые на Вятке».