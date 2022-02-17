Обзор газеты «Вятский край» за 18 февраля 2022 года
Приближается День Защитника Отечества. К этому празднику настоящих мужчин «Вятский край» подготовил рассказ о близнецах, которые служат в Преображенском полку. Он называется «Рядом с президентом» и открывает пятничный номер газеты.
Девушка из Яранска, которая мечтает стать командиром воздушного лайнера, рассказала о своей учебе и планах на будущее. Интервью с ней озаглавлено «Нужно жить так, чтобы потомки удивились достигнутому тобой!»
Летную тему продолжает очерк Александра Широкова «Просится душа в полет». В нем рассказывается о руководителе клуба кировских авиамоделистов.
Актуальной теме неочищенных от снега крыш посвящен материал В. Георгиевой «Снежные лавины в городе».
Много свежих новостей о достижениях вятских спортсменов публикуется на специализированной странице газеты.
Завершает номер рассказ о выставке в Музее воинской славы, которая приурочена к столетию окончания гражданской войны 1918-1922 годов. Он называется «Красные и белые на Вятке».
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