Обзор газеты «Вятский край» за 18 декабря 2020 года

В этом году исполнилось 15 лет региональной Контрольно-счетной палате. С чем она пришла к своему юбилею, рассказал руководитель палаты Юрий Лаптев. Интервью с ним открывает пятничный номер «Вятского края».

Юрий Савин из ОДНТ стал победителем областного конкурса «Лучший по профессии». Ему посвящен очерк Александра Широкова «С позитивом жить здорово!»

Областной минлесхоз высказался по поводу рубки леса в Порошино. Ответ публикуется под заголовком «Санитарная рубка – сплошная?»

«Родина» проиграла на своем поле. Это единственная печальная информация, которая опубликована под рубрикой «Спорт». Но здесь есть и позитивные новости.

Какие желания кировчан исполнит губернатор? Репортаж «Твое желание на новогодней елке» из Театра кукол, где установлена «Елка желаний», завершает свежий номер газеты.