Обзор газеты «Вятский край» за 17 сентября 2021 года

Свежий номер «Вятского края» открывает рассказ о начале судебного процесса над бывшим вице-губернатором области Андреем Плитко. Напомним, что он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

В России, да и в Кировской области также, продолжают взрываться дома из-за бытового газа. Можно ли поставить заслон этой беде, разбирался корреспондент «ВК» Иван Трофимов.

Кировский школьник стал участником смены «Горячее сердце» во Всероссийском детском центре «Орленок». О том, как ему это удалось, рассказала В. Георгиева в материале под заголовком «Как птица Феникс».

Тематическая страница «Отдыхай!» знакомит читателей с мероприятиями, которые в сентябре пройдут в Вятском художественном музее им. В. М. и А. М. Васнецовых.

Под рубрикой «Хроника пандемии» «ВК» приводит список ограничений, которые приняты в различных субъектах РФ. Эта информация будет полезна тем, кто собирается провести отпуск в России.

О достижениях кировских спортсменов рассказывает тематическая страница «Спорт». И здесь стоит отметить две победы наших команд: в хоккее с мячом – «Родины» и в футболе – «Факела».

Туристической темой закрывается последняя страница «ВК». «Куда летают россияне» - заголовок информации, который говорит сам за себя. Здесь же рассказ о перелетах воздушным транспортом под названием «У хорошего пилота не бывает плохого самолета».